Manisa’da trafik kazası: Karı-koca hayatını kaybetti, oğulları yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjü aşıp karşı yönden gelen TIR'a çarptığı kazada karı-koca hayatını kaybetti, oğulları yaralandı.
İzmir- Ankara karayolu Sart Mahallesi yakınlarında saat 15:00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Turgutlu’dan Salihli yönüne gitmekte olan İrfan Saraç yönetimindeki 35 BZ 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Bekir Ali Er yönetimindeki 35 ANY 976 plakalı TIR’a çarptı.
ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazada otomobil sürücüsü İrfan Saraç (47) ve eşi Emre Saraç (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Arka koltuktaki oğulları Uygar Saraç (11) ise yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Uygar Saraç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. TIR şoförü Bekir Ali Er ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)