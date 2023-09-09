‘Manisa’yı yeni bir felaket bekliyor’ demişti! Kentte korkutan yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, içinde kimyasal madde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan'ın, tesisin tehlikeli olduğunu belirterek Temmuz ayında yetkililere yaptığı uyarılar dikkat çekmiş, "Manisa'yı yeni bir felaket bekliyor" demişti.

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Manisa’nın Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde bugün yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

“MANİSA’YI YENİ BİR FELAKET BEKLİYOR” DEMİŞTİ

İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, tesisin tehlikeli olduğunu belirterek yetkililere Temmuz ayında yaptığı uyarıları hatırlattı. Akan, tesiste olması gerekenden 10 kat fazla kimyasal atık depolandığını belirterek, “Bu tesis geçen sene bu zamanlarda Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde yanan geri dönüşüm Tesisi’nin sahibiyle aynı kişiye ait ancak buradaki tehlike, bu işletmenin sahibinin kaçıp gidip bu geri dönüşüm tesisini bu şekilde bırakmasından kaynaklanıyor. İçeride normalde stoklanması gereken katı atık malzemenin yaklaşık 10 katı düzeyinde bir malzeme var ve bu yaz sıcağında bu kimyasalların yanması an meselesi. Manisa’yı yeni bir felaket bekliyor” demişti.

“YANGININ SORUMLULARI KİM?”

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir buçuk ay önce, İYİ Parti Manisa Yunus Emre İlçe Başkanımız Tufan Akan Bey, tam da bu tesisin önüne giderek tüm ilgilileri ve yetkilileri bir çevre felaketi yaşanmaması ve gerekli tedbirlerin alınması için uyarmıştı. Bu ağır ihmalin hesabı mutlaka verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Tufan Akan ise “26 Temmuz 2023 tarihinde geri dönüşüm tesisinin önünden bir çevre katliamı daha yaşanmasın diyerek uyarmıştık. Bu yangının sorumluları kim?” diye sordu.

Yangının ardından çevrede inceleme yapan yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor. (ANKA)