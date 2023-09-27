Mansur Yavaş: 30 milyonun sağlığıyla oynanıyor

Başkent’teki Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasite yetersizliği nedeniyle 30 milyon vatandaşın sağlığı tehlike altında. ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bizi engellemek adına insanların sağlığı ile oynuyorlar" dedi.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gazetecilerle birlikte atıksu tesisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'yle ilgili uyarıda bulundu. 30 milyonun sağlığıyla oynandığını vurgulayan Yavaş şu ifadeleri kullandı;

“30 MİLYON İNSANIN SAĞLIĞIYLA OYNANIYOR”

*Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasına rağmen proje bazlı kredi talepleri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önce reddedildi, sonra da veto üzerine ertelendi.

*Belediye yönetimi, Mansur Yavaş'ı engelemek adına 30 milyon insanın sağlığı ile oynuyor. Ankara Çayı dâhil Sakarya'dan sulama yapan on binlerce insan bu suyu kullanıyor.

“İSTANBUL’A KADAR ULAŞIYOR”

*Arıtılan ve arıtılamayan Ankara'nın atık suyu Ankara Çayı'na karışıyor. Oradan Sakarya Nehri'ne ve İstanbul Ömerli Barajı'na gidiyor.

Sincan, Yenikent ve Polatlı halkı Ankara Çayı'ndan sulama yapıyor. Buralarda yetişen sebzeler de Ankara ve civar illere gönderiliyor.

*Belediye Meclisi'nden kapasite artırılması için 536 milyon lira kredi kararı çıktı ama halen hiçbir işlem yapılmadı.

İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş’tan öğrencilere çağrı

İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş özel halk otobüslerine rest çekti