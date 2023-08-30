Mansur Yavaş, adaylık kararını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önümüzdeki yerel seçimlerde aday olup olmayacağıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı’nda konuştu.

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Gelecek yerel seçimlerde belediye başkanlığına tekrar aday olacağını belirten Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

* “Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de, bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim.

“5 YIL DAHA SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK İSTİYORUM”

* Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya da hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum.

“VAR MISINIZ?”

* Sevgili ailem; eğer gerçekleşirse bu yolda benimle yürümeye var mısınız? Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek, Ankara'yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız? Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup, zorlu ekonomik koşullarda dayanışma ile kentimizi yönetmeye var mısınız?

“SİZLERLE GURUR DUYUYORUM”

* Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Burada yankılanan gür sesi herkesin duyduğuna yürekten inanıyorum. Ankara'mızı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz.”