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Mansur Yavaş, bu akşam SÖZCÜ TV’de

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, SÖZCÜ Televizyonu’nda...

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Mansur Yavaş, bu akşam SÖZCÜ TV’de

Seçime sayılı günler kala Millet İttifakı'nın kampanya stratejisi ne olacak? Seçmen nasıl ikna edilecek?

CHP'nin dört parti ile ortak milletvekili listesi hakkında düşünüyor?

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmeme kararına ne diyor?

SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve SÖZCÜ Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek merak edilenleri ve sorulmayan soruları soruyor, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, bu akşam Başkent Kulisleri'nde yanıtlıyor.

Başkent Kulisleri saat 22.30’da SÖZCÜ Televizyonu'nda…

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