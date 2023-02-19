Mansur Yavaş çağrı yaptı, 7.5 milyonluk destek geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’teki depremzedeler için üç gün önce başlattıkları ‘Yemek Ver, Umut Ver’ kampanyasında 7,5 milyon liralık desteğe ulaştıklarını belirtti.

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ABB, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı yardım seferberliğine hem deprem bölgesinde hem de Başkent'te devam ediyor.

3 GÜNDE BÜYÜK DESTEK

Bu kapsamda, “Bir yemek de benden” sloganıyla 16 Şubat'ta başlatılan ‘Yemek Ver, Umut Ver' kampanyasında şimdiye dek 7,5 milyon liralık destek geldi. Yavaş, sosyal medya hesaplarında bugün, “‘Yemek Ver’ kampanyamız, üçüncü gününde 7,5 milyon liralık desteğe ulaştı. 25 bin depremzede misafirimizin günlük kahvaltı ve yemek talebi var. Umutları iyilikle yeşerten vatandaşlarımızı, sofralara birlikte bereket olmaya davet ediyorum” paylaşımı yaptı.

Başkentlilerin ‘yemekver.org’ internet adresi üzerinden vereceği kahvaltı ya da yemek siparişleri, ABB aracılığıyla AŞTİ'ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan depremzedelere ulaştırılıyor.

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