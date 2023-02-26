Mansur Yavaş duyurdu: Faaliyete başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta 100 kişi kapasiteli duş ve çamaşırhane merkezi kurdu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, "TIR'lardan dönüştürerek Kahramanmaraş yerleşkemizde sabitlediğimiz duş ve çamaşırhane merkezimiz yarın faaliyete başlıyor" dedi.

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Kullanım ömrünün dolması nedeniyle atıl duruma düşen EGO otobüslerini mobil duş, kazan dairesi, yatakhane, berber ve çamaşırhaneye dönüştürerek deprem bölgesine gönderen ABB, bir yandan gezici olarak bu araçların köylerde ve kamu hizmet noktalarında çalışmasını sağlarken bir yandan da Kahramanmaraş yerleşkesinde oluşturulan duş ve çamaşırhane merkezi için de çalışmalarını tamamladı.

“KENTİN HİJYEN SORUNUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE GİDERMİŞ OLACAĞIZ”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ta kurulan duş ve çamaşırhane merkeziyle ilgili bilgi verdi. Yavaş'ın açıklaması şöyle:

“Gezici otobüs duş, çamaşırhane ve berberin ardından, TIR’lardan dönüştürerek Kahramanmaraş yerleşkemizde sabitlediğimiz duş ve çamaşırhane merkezimiz yarın faaliyete başlıyor. Aynı anda 100 kişi kapasiteli merkezimizle kentin hijyen sorununu büyük ölçüde gidermiş olacağız.”

TOPLAM 100 KİŞİLİK 10 TIR HAZIRLANACAK

ABB'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu duş merkezinde 50'şer kişilik kadın ve erkek bölümleri olacak. Toplam 10 TIR'dan oluşması planlanan duş alanı için dönüşümü tamamlanan 4 TIR Kahramanmaraş'a ulaştı.

Depremzede vatandaşların ihtiyaçları düşünülerek dönüştürülen ve 8 ton su kapasitesi bulunan mobil duş TIR'larının içerisinde lavabo, şampuan, sabun ve saç kurutma makinesi yer alırken cep telefonu şarj istasyonu hizmeti de sağlanıyor. TIR'lardan dönüştürülen sabit duşlar, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Nurettin Topçu Anadolu Lisesi'nde kurulan ABB Deprem Koordinasyon Merkezi'nde hizmet verecek.