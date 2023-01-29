Mansur Yavaş duyurdu: Uygun fiyatlı et satışı başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Mobil Market uygulaması aracılığıyla 25 ilçede Ramazan ayı sonuna kadar uygun fiyatlı et satışı başlatılacağını duyurdu. Özel tasarlanarak Başkent Mobil Market’e dönüştürülen EGO otobüsü ile 25 ilçenin tamamında yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünleri şubat ayından itibaren Ankara halkına uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Mobil Market uygulaması aracılığıyla 25 ilçede Ramazan ayı sonuna kadar uygun fiyatlı et satışına başlıyor.

Konuyla ilgili duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Mobil Market uygulamamız sayesinde 25 ilçemizde Ramazan ayı sonuna kadar uygun fiyatlı et satışına başlıyoruz. Hem yerli üreticimize destek oluyoruz hem de halkımızın sağlıklı ve güvenilir et ürünlerine daha ucuz ulaşmasına aracı oluyoruz” dedi.

ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, “Şubat ayı başından Ramazan ayı sonuna kadar Ankara'nın 25 farklı ilçesinde uygun fiyatla kırmızı et ve beyaz et satışı gerçekleştireceğiz. Ankaralı hemşehrilerimize bir nebze de olsa destek olmak amacıyla bu fiyat indirimine gitmeyi uygun gördük” bilgilendirmesinde bulundu.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Sorumlu Veteriner Hekimi Mutlu Ergün ise, “Üreticiden alınan yerli besin hayvanlarımızın ante mortem ve post mortem muayenelerini sağlayarak kurumumuz veteriner hekimleriyle sağlayarak son tüketiciyi sağlıklı ve güvenilir et ürünleriyle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Üreticiler de aracılara komisyon vermeden hayvanlarını Büyükşehir Belediyesi'ne verme fırsatı bulacak.

Çubuk'ta hayvan yetiştiriciliği yapan ve Mobil Market'e et temin edecek olan Serkan Yağcı ise şunları söyledi:

“Başkent Market sayesinde hayvanlarımızı yetiştirip aracılara komisyon vermeden hayvanlarımızı verebiliyoruz.”

MOBİL MARKET 25 İLÇEDE UYGUN FİYATLI ET ÜRÜNLERİNİ SATIŞA SUNACAK

Mobil Market; hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Ankara'nın belirlenen semtleri ile 25 ilçenin tamamında 15 farklı ürün ile uygun fiyatlı kırmızı et ve beyaz et satışı gerçekleştirecek.

Bu süreçte Başkent Market şubelerinde de aynı fiyatlardan kırmızı ve beyaz et satışını gerçekleştirecek olan Halk Ekmek, Ankara içinde özellikle Başkent Market şubelerinin olmadığı ilçe ve semtlerde de uygun fiyatlı, hijyenik ve güvenilir et ürünlerini Başkentlilerle buluşturacak.

Uygulamanın, Ramazan Bayramı sonuna kadar devam etmesi hedefleniyor.

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