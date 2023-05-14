Mansur Yavaş oyunu kullandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte oyunu kullandı.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda kullandı. Eşi Nursen Yavaş ile 4089 numaralı sandıkta oy veren Mansur Yavaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Anneler Günü’nü kutladı.

Seçim sonuçlarının Türkiye için güzel sonuçlar doğurmasını dileyen Yavaş, “Takdir milletimizin. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Katılım çok yüksek, değişim ihtiyacı belli. İnşallah çok güzel olacak” ifadelerini kullandı. Yavaş, açıklamasının ardından kendisini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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