Mansur Yavaş özel halk otobüslerine rest çekti

Artan maliyetler gerekçesiyle Ankara'da bugün itibarıyla 65 yaş üstü ücretsiz yolcuları taşımayacaklarını duyuran özel halk otobüsü sahiplerine Mansur Yavaş'tan rest geldi...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara’da ücretsiz ulaşım tartışması devam ederken, özel halk otobüsü sahipleri, artan maliyetler sebebiyle bugünden itibaren 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayacaklarını açıkladı.

“YASAL İŞLEM YAPILACAK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu karara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Yavaş, ücretsiz yolcu taşımayan otobüslere yönelik yasal işlem yapılacağını ve gelir desteği verilmeyeceğini belirtti.

“153 HATTINDAN İHBAR EDİN”

Vatandaşlardan ücretsiz yolcu almayan otobüsleri ihbar etmelerini isteyen Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar Belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego'nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL'ye yaklaşmaktadır.

Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır.

Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu'nun 62.maddesine aykırı olarak Ego'nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir.

Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir.

Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”