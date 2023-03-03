Meral Akşener’in çağrıda bulunduğu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çağrıda bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın 12’nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.

Akşener, “Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada Altılı Masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı” diye konuştu.

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, “Buna boyun eğmeyiz” dedi, İmamoğlu ve Yavaş’a da “Millet sizi göreve çağırıyor” diye seslendi.

YAVAŞ: TEMENNİMİZ, İTTİFAKIN TÜM PAYDAŞLARIYLA YOLUNA DEVAM ETMESİ

Akşener’in açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği iki isimden yanıt geldi.

Mansur Yavaş, “Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir.” ifadelerini kullandı. Yavaş, mesajında Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabını etiketledi.

İMAMOĞLU: MİLLET İTTİFAKI'NIN EKSİLMEDEN ÇOĞALARAK BÜYÜYECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK

Ekrem İmamoğlu da “Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur” dedi. İmamoğlu da paylaşımında Yavaş’ın sosyal medya hesabını etiketledi.

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