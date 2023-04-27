Mansur Yavaş’tan HÜDA PAR’a cevap: Şeref madalyasıdır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, kendisi hakkında dava açan HÜDA PAR'a sosyal medyadan dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Sinop’ta yaptığı konuşmada “Terörist teröristtir; bunun PKK’lısı, HÜDA PAR’lısı olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Bu açıklamanın ardından HÜDA PAR, “Yavaş HÜDA PAR’ı bir terör örgütüyle birlikte anmıştır” diyerek suç duyurusunda bulundu.

“OMZUMDAKİ ŞEREF MADALYASIDIR”

Yavaş da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs'ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir.”

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