Mansur Yavaş isyan etti: Hazmedemediniz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4 milyar liralık kredi talebinin reddedildiğini belirterek, iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dikmen Vadisi Son Etap Tanıtım ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

“HİÇBİR İŞ YAPAMAZ HALE GELECEĞİZ”

4 milyar liralık kredi talebinin reddedildiğini hatırlatan Yavaş şöyle konuştu:

*Bugün yaşadığımız hadise, belediye aylık 250-300 milyon lira sübvanse ederken, bir de akaryakıta ÖTV'ye gelen zammı düşündüğünüzde hiçbir iş yapamaz hale geleceğiz.

*Sayın cumhurbaşkanı ‘EYT'yi hiçbir şekilde çıkarmayacağım' dedi. Biz de 2023 bütçesinde EYT'den emekli olacaklara hiç bütçe koymadık.

*Ayrıca 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem oldu. Buna ilişkin de bütçede hiçbir ödeneğimiz yoktu.

“BUGÜNKÜ YÖNETİM SİZE BELEDİYECİLİK ÖĞRETİYOR”

*4 milyarlık kredi için belediye meclisine başvurdu. İlçe belediyelerinin hepsi gittiler, aynı gerekçelerle kredi çektiler, kendi meclisinden yetkiyi aldılar.

*Bizim arkadaşlarımızın da hepsi buna oy birliğiyle onay verdiler. Çünkü ekonomik sıkıntı ortada.

*Siz kendi belediyelerinize kredileri çeker, hükümet olarak da krediyi çeker ek bütçe yaparsınız ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gelince 4 milyar liralık kredi talebimizi reddettiler.

*Bugünkü yönetim size belediyecilik öğretiyor. Halkın parasını boş projelere harcamıyor. Nerede ne ihtiyaç varsa oralara harcıyor. Açık ihaleler yapıyor, yaptığı harcamaların da hesabını veriyor. Şeffaf bir şekilde çalışıyoruz. 4,5 yıldır hazmedemediniz.

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