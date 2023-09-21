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Mansur Yavaş’tan öğrencilere çağrı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, KYK yurtlarına yerleşemeyen dar gelirli öğrencilere, “ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız her zaman açık” diyerek seslendi.

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Mansur Yavaş’tan öğrencilere çağrı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dar gelirli ailelerinin Ankara'da üniversite kazanan ve KYK yurtlarına yerleşemeyen çocuklarına seslendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, “Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız her zaman açık. 26 Eylül Salı günü saat 23.59'a kadar http://misafirhane.ankara.bel.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz” dedi.

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Ankara KYK Mansur Yavaş salı sosyal medya
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