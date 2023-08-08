Mardin’de ortalık karıştı: Giriş-çıkışlar kapatıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde iki aile arasında çıkan ve uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için köye giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

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Mardin’de Adaklı mahallesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Kalaşnikof marka uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışmada S.T. (46), S.A. (22), İ.A. (22) ve E.T. (18) yaralandı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan S.A.nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

KÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI

Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olay ile ilgili başlattığı incelemede 3 şüpheli gözaltına alındı. Taraflar arasında gerginlik yaşanırken yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Silahlı kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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