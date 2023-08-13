Mardin’de örtü yangını, ormana sıçradı
Mardin'de kırsal iki mahalle arasında çıkan örtü yangınında rüzgar nedeniyle alevler ormana sıçradı. 5 hektarlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Mardin’in Artuklu ilçesi kırsal Elmabahçe ve Mazıdağı ilçesi kırsal Kışlak mahalleleri arasındaki bölgede saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormana sıçradı.
Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Mardin ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlükleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 hektarlık alanda devam eden yangın, köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. (DHA)