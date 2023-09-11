Mark Dickey’in mağaradan çıkışı için son 400 metre

Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda araştırma yaparken 1200 metre derinlikte rahatsızlanan ABD'li mağaracı Mark Dickey'in kurtarma çalışmaları son 400 metreye geldi.

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Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) organizasyonunda, Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi’ndeki Morca Mağarası’nda yeni bir geçit bulmak ve haritasını çıkarmak için keşif gezisine katılan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan, aralarında nişanlısı Jessica Van Ord’un da olduğu ekibe liderlik yapan ABD’li mağaracı Mark Dickey, 2 Eylül’de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi.

Dickey’in ekip arkadaşı, yetkililerden yardım istemek için mağaranın içerisinde, hastalandığı yerin 500 metre ilerisindeki sabit telefon hattına ulaşmak için harekete geçti. Dickey’in nişanlısı Jessica ile diğer ekip arkadaşları, yardım gelene kadar kendisini iyi hissedebilmesi için müdahalelerde bulundu. 3 Eylül’de telefona ulaşan ekip arkadaşı, yetkililere yardım talebinde bulundu. Bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

DÖRT ÜNİTE KAN VERİLDİ

Bölgeye Bulgaristan, İtalya, Hırvatistan, Polonya ve Macaristan’dan kurtarma ekipleri gönderildi. ABD Ulusal Mağara Kurtarma Komisyonu’nun deneyimli eğitmeni olan Dickey’e 4 Eylül’de doktorların da aralarında olduğu ilk ekip ulaştı. 1040 metre derinlikte tedavisine başlanan Dickey’e 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dickey, ayağa kalktı. AFAD, AKUT ve UMKE ile yurt dışından gelen 192 kişilik profesyonel kurtarma ekipleri, Toros Dağı’nın 2 bin 100 metre yüksekliğindeki mağara girişinde kamp kurdu. Dickey’in mağaradan çıkartılabilmesi için kurtarma hazırlıklarını yaptı. Girintili çıkıntılı ve yan yollarla ulaşılan mağaraya uzman ekipler, sağlam kayalara iplerle bağlantı noktaları döşedi.

9 Eylül’de çıkışa geçen Dickey, 7 ayrı bölüme ayrılan mağarada sedye ile taşındı. Bugün son 400 metreye ulaştırılan Dickey, bir bölümü yürüyerek geçti.

Anadolu Speleoloji Grubu Derneği yetkilileri, Dickey’in mağaranın en zorlu bölümlerini geçtiğini, kalan 400 metrelik parkurun daha sıkıntısız aşılmasının beklendiğini bildirdi. Dickey’in yarın akşam saatlerinde mağaradan çıkarılmasının ardından helikopterle en yakın hastaneye sevk edilmesinin planlandığı kaydedildi.

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