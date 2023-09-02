Market çalışanını bıçaklayarak öldürmüştü! O saldırgan tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü’nde yaşanan tartışma sırasında market çalışanı Aydın Karay'ı öldüren Yusuf Ceyhun Türkgenç tutuklandı.

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Cinayet, Beylikdüzü’nde bulunan Kavaklı Mahallesi’nde dün saat 18.45’te gerçekleşti.

Alkollü olduğu öne sürülen Yusuf Ceyhun Türkgenç, alışveriş yapmak için bir markete girdi. Burada market çalışanlarıyla tartışan Türkgenç, bir çalışanı “Sen bekle ben geliyorum” diyerek tehdit etti.

Bu sırada işyerini terk eden Türkgenç, bir süre sonra elinde bıçakla yeniden markete geldi. Türkgenç, tartıştığı çalışanın üzerine doğru yürürken markette çalışan Aydın Karay isimli genç, araya girmek istedi. Türkgenç bu sefer tartıştığı çalışanı bıraktı ve Karay’ın üstüne gitti. Karay’ı karnından ve bacağından bıçakladı. Karay kanlar içinde yerlere yığılırken şüpheli, kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Aydın Karay, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Karay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin olaydan sonra araç değiştirdiğini, bu araçla önce Anadolu Yakası’na geçtiğini daha sonra yeniden Avrupa Yakası’na döndüğünü belirledi. Bunun üzerine aracın geçeceği güzergahlarda beklemeye başlayan ekipler, Türkgenç’i Kavaklı Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde durdurdu. Gözaltına alınan Türkgenç, işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf Ceyhun Türkgenç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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