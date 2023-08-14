Market soyan hırsız yakalanınca ‘zararı karşılamak istiyorum’ dedi
Adana'da parke taşı ile kapı kilidini kırıp girdiği, tatlı dükkanı ve zincir marketi doyan Mustafa Y. (28), yakalandı. Hırsızlıklar kameraya yansırken, şüpheli " Pişmanım, zararı karşılamak istiyorum" dedi.
Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bir kişi, 5 Ağustos’ta saat 22.00 sıralarında kaldırımdan söktüğü parke taşı ile tatlıcının cam kapısındaki asma kilidi kırdı.
İçeri giren şüpheli, dükkandaki çekmeceleri arayıp, ardından yazar kasaya yöneldi. Şüpheli, içinde 655 TL olan yazar kasayı açamayınca söküp, kaçtı.
O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Şeyhmus Ö.’nün (35) şikayeti sonrası çalışma başlatıldı.
“ZARARI KARŞILAMAK İSTİYORUM”
Polis, şüphelinin Mustafa Y. olduğunu belirledi. 6 Ağustos’ta da Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’ndaki bir zincir markete de girip, 200 paket sigara, şampuan, bisküvi ve çikolata ile 2 yazar kasayı çalan şüpheli, evine düzenlenen baskın ile yakalandı.
Emniyete götürülen Mustafa Y., suçunu itiraf edip, “İş yerlerindeki yazar kasaları çaldım. Kasaları, içindeki paraları aldıktan sonra hatırlamadığım bir bölgeye attım. Sigaraları ise sokaktan geçen birine 500 TL karşılığında sattım. Pişmanım, zararı karşılamak istiyorum” dedi.
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)