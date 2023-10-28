Markette kasiyer kadını dakikalarca yumrukladı

İstanbul'da bir markette kasiyer olarak çalışan Nurgül Koç, daha önce sıra nedeniyle tartışma yaşadığı bir kişinin saldırısına uğradı. 20 yaşındaki genç kadını defalarca yumruklayan saldırgan marketten ayrıldı, Koç ise görüntüleri sosyal medyadan yayınladı.

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İstanbul’da bir zincir markette kasiyer olarak görev yapan Nurgül Koç (20) daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Genç kadını dakikalarca yumruklayan saldırgan kaçarak uzaklaştı.

Olay, perşembe günü bir zincir markette saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Markette çalışan Nurgül Koç, daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı kişiyle tekrar denk denk geldi. İkili arasından bir kez daha tartışma çıkarken Koç saldırıya uğradı. Kadını dakikalarca darbeden saldırgan daha sonra marketten ayrıldı. O anlar marketteki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Saldırıya uğrayan Nurgül Koç, görüntülerle beraber yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Koç yaptığı paylaşımda “20 yaşındayım. Dün akşam saat 20.00 saatlerinde daha öncesinde kasadan kaynaklı tartıştığım şahıs tarafından çok acımasız bir şekilde darp edildim. Hiç tanımadığı bir kadına bu şekilde davranan şahsı yayalım sizlerden ricam” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde saldırganın, tartıştığı genç kadının üzerine doğru yürüyerek Koç’u darbettiği anlar yer aldı. (DHA)

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