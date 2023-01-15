Markette ‘yetersiz bakiye’ kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Esenyurt'taki markette kasiyer ve müşteri arasında başlayan 'yetersiz bakiye' tartışması sonrası ortalık savaş alanına döndü.

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Olay akşam saatlerinde Merkez Mahallesi 1157. Sokak’ta bulunan bir markette yaşandı. İddiaya göre, bir müşteri ile kasiyer arasında banka kartında yetersiz bakiye nedeniyle tartışması çıktı.

ARKADAŞI VE AKRABALARINI TOPLAYIP GELDİ

Tartışma sonrası sinirlenen müşteri akraba ve arkadaşlarını da yanına alarak markete geldi. Gelenler ile market çalışanları arasında çıkan kavgada ortalık birbirine girdi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kalabalık grubu dağıtırken biber gazı kullandı.

İki kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kişide darp nedeniyle yaralanmalar oldu. Polis ekipleri, market ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin kavgaya ilişkin incelemeleri sürüyor. (DHA)

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