Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü
Balıkesir'in Marmara Adası'nda dört kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucunda Seyfi Sercan Koyuncu yaşamını yitirdi.
Marmara Adası’nda teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Balıkesir’in Marmara Adası’nda, alabora olan teknedeki bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaşın gezintiye çıktığı tekne, Marmara Adası Çınarlı Mahallesi liman girişinde, aşırı rüzgar nedeniyle alabora oldu.
Denize düşen arkadaşlardan 3’ü yeniden tekneye ulaşırken, Seyfi Sercan Kalyoncu (38), sudan baygın çıkarıldı.
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Kalyoncu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)