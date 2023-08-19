Marmara Denizi’nde deprem (Son depremler)
Marmara Denizi'nde saat 17.43'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası olumsuz bir gelişme yaşanmadı.
Marmara Denizi’nde deprem oldu. Saat 17.43’te meydana gelen deprem 3.8 büyüklüğünde gerçekleşti.
Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin 3.7 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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