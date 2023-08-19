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Marmara Denizi’nde deprem (Son depremler)

Marmara Denizi'nde saat 17.43'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası olumsuz bir gelişme yaşanmadı.

Yayınlanma: 17:51 - 19 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Marmara Denizi’nde deprem (Son depremler)

Marmara Denizi’nde deprem oldu. Saat 17.43’te meydana gelen deprem 3.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin 3.7 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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AFAD Boğaziçi Üniversitesi deprem Kandilli Rasathanesi son depremler
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