Marmaray, metro, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi?

Zafer bayramı günü bağımsızlık mücadelesi ve zaferi anılırken, vatandaşlar da farklı etkinliklerle bu gurur dolu günü kutlamaya hazırlanıyor. İzmir, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ise vatandaşların bu özel günü daha rahat ve kolay bir şekilde kutlayabilmeleri için toplu taşıma araçları ücretsiz olacağını duyurdu. 30 Ağustos günü gece 00.00'a kadar İzmir, Ankara ve İstanbul'da Marmaray, metro ve otobüsler ücretsiz hizmet verecek.

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İzmir, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Vatandaşlar, bu özel günde otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler. Bu uygulama, vatandaşların bayram coşkusunu yaşarken aynı zamanda toplu taşıma araçlarını tercih ederek trafik yoğunluğunu azaltmalarına da destek olmayı amaçlıyor.

OTOBÜS, METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramında İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

MARMARAY ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Marmaray trenleri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecek.

ANKARA'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile “Zafer Bayramı”mızın 101. yılı olan 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

İZMİR’DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir’de de toplu taşıma araçları vatandaşın ücretsiz kullanımına sunulacak. 30 Ağustos gecesi saat 23:59’a kadar ücretsiz ulaşım imkanı devam edecek