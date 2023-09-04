Marmaris kaymakamlık binası tehlike saçıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kordon Caddesi'nde bulunan iki katlı kaymakamlık hizmet binası bakımsızlık nedeniyle tehlike saçıyor. Sıvaları dökülen ve paslı demirleri ortaya çıkan binanın yıkılma riskine karşı yola aylar önce "Emniyet şeridi" çekilmesine rağmen bina için kimse elini bile kıpırdatmıyor.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Kordon Caddesi’nde bulunan iki katlı kaymakamlık hizmet binası yıllardır tehlike saçmaya devam ediyor. Yıkılma riski bulunan bina, onarım yerine bir bölümünün altı yayalara kapatılıp “Emniyet şeridi” çekilerek vatandaşların hayatı korunmaya çalışılıyor.

İlçe genelinde yaşanan her olumsuz hava şartlarında kaymakamın odasının da yer aldığı binanın ikinci kattaki balkonun altından kaldırıma sıva parçaları dökülerek paslanmış demirler ortaya çıkmıştı. Aradan onca zaman geçmesine rağmen faciayı davetiye çıkartan hizmet binasından kopan bir parçanın vatandaşların üzerine düşmemesi için duba ve emniyet şeridi ile uyarıya devam ediliyor.

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

Yasalara göre; “Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur. Kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir.”

Vatandaşlar kaymakamın da içinde oturduğu binanın bırakın vatandaşların can güvenliğini sağlamayı tehlikeye düşürdüğünü belirterek şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

ŞİMDİYE KADAR KİM NE YAPTI?

* Marmaris Kaymakamı olarak 1998-2003 yılları arasında görev yapan İsa Küçük, binanın “Erken dönem Cumhuriyet tarihi binaları” arasında koruma altına alınmasını sağladı.

* İsa Küçük'ten sonra 2 yıl görev yapan Abdurrahman Koçoğlu döneminde binayla ilgili bir işlem gerçekleşmedi.

* 2005-2008 yılları arasındaki görev yapan Cemalettin Özdemir de süresi boyunca girişimlerde bulunmasına rağmen, restore ile ilgili bir sonuç gerçekleşmedi.

* 2008 tarihinde atanan Serdar Polat'ın girişimleri sonrasında Anıtlar Kurulu, Muğla Mimarlar Odası ve çeşitli kurumlar tarafından binanın restore edilmesi yönünde rapor hazırlandı. 2 yıl süren yazışmaların ardından restorasyon için bütçe ayrılarak ihale kararı alındı. Polat’ın Ağustos ayında Kırşehir'e Vali Yardımcısı olarak atanınca hiçbir işlem yapılmadı.

* Göreve başlayan Kaymakam Ali Galip Saral döneminde yine bir işlem yapılmadı.

* Saral'dan sonra göreve gelen Kamil Köten sadece dış sıvasını yaptırabildi.

* Kaymakam Celalettin Yüksel ise yenilenmesi için görüşmeler yapsa da sonuç elde edilemedi.

SON KAYMAKAM DA ÇARE OLAMADI

* 9 Eylül 2019'da göre başlayıp son kararname ile Kocaeli Vali Yardımcılığına atanan Ertuğ Şevket Aksoy binanın yıkılıp yeniden yapılması için girişimde bulunduğu iddiaları sonuç getirmedi. Tehlike saçan binanın tek korunağı yaya ve bisiklet yoluna gerilen emniyet şeridi ile dubalar.

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