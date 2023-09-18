Marmaris Zehra Bebek için tek yürek oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde SMA ile mücadele eden Zehra Bebek (Dağ) için 7’den 70’e Marmarisliler Günnücek Milli Parkı’nda düzenlenen ‘Çocuk Yardım Şenliği’ne koştu.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7'den 70'e yüzlerce Marmarisli SMA hastası Zehra Bebek için ‘Çocuk Yardım Şenliği'nde buluştu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Kararlıyız, Zehra'yı da tıpkı Ayaz ve Pera gibi tedavisine uçurup hayata bağlayacağız” dedi.

İLK ETKİNLİK

Marmaris'te geliri, tamamen ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak olan ‘Marmaris Çocuk Yardım Şenliği' yoğun katılımla Günnücek Milli Parkı'nda yapıldı. Bu yıl ilki yapılan etkinliğin geliri SMA hastası Zehra Bebek'e bağışlandı. Zehra'nın yüzde 57 olan kampanyası etkinlikle yüzde 60'a ulaştı. Giriş ücretinin yanı sına hayırseverlerin getirdikleri yiyecek içecek satışlarından gelir elde edilen etkinliğe yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı. Köpük şov, palyaço, dans şovları, boyama, resim gibi birçok etkinliğin yapıldığı etkinliğe Marmaris protokolü de katıldı.

SMA'LI AYAZ BEBEK DE AİLESİYLE BİRLİKTE KATILDI

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Başsavcı Turgay Karabulut, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, katılımcıları yalnız bırakmadı. Pikniğe geçtiğimiz yıllarda kampanyası vatandaşların desteğiyle tamamlandıktan sonra tedavi süreci başlayan ve büyük bir gelişme gösteren SMA'lı Ayaz Bebek de ailesiyle birlikte katıldı.

Zehra'ya destek için bugüne kadar birçok etkinlik yaptıklarını söyleyen Başkan Oktay, yardım elini uzatmaya devam edeceklerini belirterek “Bugün tüm Marmaris'in kalbi Günnücek'te attı. 7'den 70'e Marmaris halkının tek yürek olduğunu görmek hepimizi hem duygulandırdı hem de mutlu etti. Kararlıyız, Zehra'yı tıpkı Ayaz ve Pera gibi tedavisine uçurup hayata bağlayacağız. Bu güzel amaca destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.