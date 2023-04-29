Marmarisli işletmecilerden müzik yasağı tepkisi

Muğla’nın Marmaris ilçesi Barlar Sokağı’ndaki 38 işletme sahibi, gece sokağı kapatarak corana virüsü döneminde sosyal yaşama ilişkin uygulanan tedbirlerin kaldırılarak barların kapanma saatinin 01.00’den 03.00’e alınmasını istediler.

Mustafa SARIİPEK

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Corana virüsünü neredeyse dünya unuttu ama Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Barlar Sokağı'nda saat uygulaması devam ediyor. Sokakta bulunan 38 işletmeci çalışanlarıyla birlikte dün (Cuma) gece saat 22.30'da Barlar Sokağı'nda eylem yaptı. Pankart ve sloganlar eşliğinde yarım saat süren eylemde Corana virüsü döneminde sosyal yaşama ilişkin uygulanan tedbirlerin kaldırılarak barların kapanma saatinin 01'den 03'e alınmasını istediler.

“CORONA TEDBİRİ MAĞDURU BİZLERİ UNUTMAYIN”

Artık bu yasaklara son verilmesini isteyen işletme sahipleri şu bildiriyi yayınladılar: “İlçemizin yerel yönetimlerinin, kolluk kuvvetlerinin ve sorumlu olan herkesin, artık bu konu ile ilgili ellerinden gelen her şeyi yapması gerekiyor. Pandemi döneminde sosyal yaşama ilişkin uygulanan ‘tedbirler' kaldırılsa da İçişleri Bakanlığı'nın 27 Haziran 2021 tarihli ‘Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' ile getirilen müzik yasağı uygulaması sürüyor. Salgın döneminde saat 24.00’den sonrası için getirilen, daha sonra ise 01.00’e kadar uzatılan müzik yasağı bütün işletmecileri zor durumda bıraktı.”

“DÜNYA CORONAYI UNUTTU”

Zorlu süreçlerden geçtikten sonra hala devam eden salgın kurallarına göre Türkiye geneline büyük katkısı olan turistik gece kulübü işletmelerinde saat 01.00'deki kapatma uygulamasının işletmeciye büyük sıkıntı yarattığının ifade edildiği açıklamada, “Binlerce belki de milyonlarca insan iş imkanlarını ve emeklerini kaybediyor. İşletmeciler, turizm sezonunun açıldığını ve devlet yetkililerinin bu konu ile ilgili artık bir karar almaları gerektiğini belirtiyor. ‘Marmaris’in kültürel ve eğlence yeri olan Barlar Sokağı’nda ve turizmin yoğun olduğu Akdeniz, Ege gibi ve Antalya, Marmaris ve benzeri yerlerde çalışan emekçiler var. Tüm salgın kuralları esnetildi. Salgın artık bitti. Artık, eğlence sektörü işletmecileri ve çalışanları da düşünülmeli ve acilen radikal kararlar alınıp salgın kuralları kalkmalı. Turistlerin ülkemize daha çok döviz bırakmaları sağlanmalı ve 2023 turizm sezonu zirve yapmalı. Ülkemizin üzerindeki büyük bir borç ve masraflar birazda olsa verilecek bu izinle, eski sisteme dönmekle tüm turizm çalışanlarına rahatlık ve refah verilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

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