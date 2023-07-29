Marmaris’te büyük yangının yıl dönümünde yükselen alevler korkuttu

Muğla’nın Marmaris ilçesi 2 yıl önceki büyük yangınların yıl dönümü olan 29 Temmuz’a yine yangınla uyandı. Sabah Sarıana Mahallesi TV vericileri ile atıksu arıtma tesisi arasında kalan noktada çıkan orman yangını bu kez kısa sürede söndürüldü.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesi 2 yıl önce yaşanan büyük yangınların yıl dönümü olan 29 Temmuz'a yine yangınla uyandı. Bu sabah 06.10 sıralarında ilçenin merkezindeki Sarıana Mahallesi TV vericileri ile atıksu arıtma tesisi arasında kalan noktada enerji nakil hattında tel kopması sebebiyle orman yangını çıktı.

Yangın bölgesine hemen havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Özellikle Marmaris'te konuşlu helikopterler yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Hava ve karadan yapılan hızlı ve etkin müdahale sonucu yangın büyümeden söndürülürken, 5 dekar alan zarar gördü.

Yangın söndürme çalışması 15 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer karadan, 5 helikopter ve 5 uçak havadan olmak üzere toplam 152 personelle yapıldı.

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