Marmaris ve Bursa’da orman yangını
Muğla’nın Marmaris ilçesi Tuzla ve Löngöz koylarında saat 13.20 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bursa'da çıkan yangına ise müdahale ediliyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gökova Körfezi’ne bakan Karacahisar bölgesinin Tuzla ve Löngöz koyu arasında kalan ormanlık alanda, bugün saat 13.20'de yangın çıktı.
Yangın bölgesine havadan ve karadan müdahale için ekipler sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yoğun müdahaleyle yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Karadan ulaşım olmadığı için yer ekiplerinin teknelerle taşındığı bölgedeki yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
BURSA’DA ORMAN YANGINI ÇIKTI
Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dumanı Bursa kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.