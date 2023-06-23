Marmaris’te orman yangını: Ceset ateşe verilmiş

Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulunduğu öğrenilirken, yangının öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi’nde yerleşim merkezinin hemen karşısındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Saat 15.30 sıralarında başlayan yangını söndürmek için çalışmalara başlandı. Bölgeye helikopterler sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 8 helikopter 5 uçak havadan müdahale edildiğini duyurdu.

YANGIN, ATEŞE VERİLEN CESET NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Öte yandan yangın bölgesinde ise bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Cesedin bulunmasının ardından konuyla ilgili iki savcı görevlendirildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı ve olay yeri inceleme ekibi ön incelemeyi bitirdi. Ceset otopsi için Muğla Yerleşik Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

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