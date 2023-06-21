Marmaris’te sarp arazide orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sarp arazide orman yangını çıktı. Alevlere 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale ediliyor.
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki sarp arazide orman yangını çıktı. İlçenin Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale ediyor. Ekipler yangının çıktığı bölgeye karadan da müdahale etmek için dozer ve diğer araçlarla yol açma çalışması yapıyor. (AA)