Maserati’li polis tarafından bacağı kırılan avukat Fatih Uzun, yaşadıklarını SÖZCÜ’ye anlattı

Muğla'dan İstanbul’a dönerken 9 milyon değerindeki Maserati'yi kullanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, avukat Fatih Uzun ve ailesine dehşeti yaşattı. Bacağı kırılan Uzun, polis memurunun suç dosyası olduğunu belirterek ultra lüks yaşamına dikkati çekti.

İlker KILIÇASLAN

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22 Nisan’da Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde tatilden dönmek için Muğla’nın Dalaman ilçesinden İstanbul’a gitmek isteyen İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Fatih Uzun ve ailesi, hayatlarının en büyük şokunu yaşadı.

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Fatih Uzun, İzmir otobanında Manisa’nın Soma ilçesi kavşağında ilerlerken, 9 milyon TL değerindeki Maserati marka lüks otomobili kullanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül tarafından trafikte tacize uğradı ve ailesinin gözleri önünde acımasızca dövüldü.

Avukat Fatih Uzun, yaşadığı dehşet verici olayı SÖZCÜ gazetesine anlattı. Uzun, hayatında böyle bir olayla karşılaşmadığını belirterek şunları söyledi:

– Ailemle birlikte Dalaman’dan İstanbul’a seyahat etmek için yola çıktım. Sorunsuz bir şekilde İzmir’e geldim ve otobana girdim. Otobanda, iki araç trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde hareket ediyordu. Bu durumdan rahatsız olduğum için kontrollü bir şekilde bu iki aracı geçmek istedim.

– Daha sonra, içinde sonradan polis olduğunu öğrendiğimiz bir kişi, Maserati marka lüks otomobiliyle aracıma doğru sürerek manevra yaptı. Ancak ben onu kontrol ederek geçtim. Beni takip ederek hızlı bir şekilde arkamdan gelip aracımı trafikte sıkıştırmak istedi. Ben sağ şeride geçtim. Takip eden kişi, yanıma gelerek aracının camını açtı ve küfür ederek sağa yanaşmamı istedi. Ben sağa çekmek durumunda kaldım.

DOĞRUDAN YUMRUK ATTI

– Araçtan indikten sonra kendisine “Ne yapıyorsun, aklın başında mı?” diye sordum. Cevap vermeden bana doğrudan yumruk attı. Sonra omuzlarıma baskı uygulayarak saldırı tekniğiyle ayaklarımın üzerine basıp bir bacağımı iki yerinden kırdı.



BELİNDE SİLAH VARDI

Olayın ardından büyük kızımdan öğrendim, o esnada şahsın beline silah taktığını söyledi. Onlar olay yerinden uzaklaştıktan sonra eşimin yardımıyla arabama bindim. Aracın içinde emniyete olayı bildirdim. Sonra kısa bir süre içinde hastaneye gittik ve kırık bacağım için hemen ameliyat oldum. Ailemle birlikte aniden dehşet yaşadık. Olay günü eşim ve çocuklarım yanımdaydı.

Yaşadıkları olayla ilgili olarak Soma Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunduklarını ve şikayet sonrasında saldırganın Muğla Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan bir polis memuru olduğunu öğrendiklerini ifade eden Uzun, sözlerine şöyle devam etti:

– Ameliyat öncesinde çalışma arkadaşlarımın yardımıyla Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Daha sonra Soma Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişinin ifadesinin alınması için Dalaman’a talimat gönderdi. Ancak Dalaman’daki Jandarma, bu kişinin Dalaman’da oturmadığını, ikametgahını terk ettiğini ve Soma’da yaşadığını belirtti.

POLİS OLDUĞUNU ÖĞRENDİK

– Daha sonra savcılık tekrar Soma Emniyet’e yazı gönderdi. Emniyet yetkilileri bu kişiyi aradığında tekrar “Ben Soma’da yaşamıyorum. Dalaman’dayım, birkaç gün içinde geleceğim ve ifade vereceğim” dedi. Bu şekilde tutuklanmaktan kaçınmaya çalıştı.

İŞÇİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

– Sonraki süreçte ifadesini verdi. İlk ifadesinde işçi olduğunu söyledi. Ancak yapılan araştırmada Hüseyin Tayfun Üçgül’ün Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık Şubesinde çalışan bir polis memuru olduğu ortaya çıktı. Biz de yaptığımız araştırmada onun polis olduğunu öğrendik.

Uzun, saldırgan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül’ün lüks bir yaşam sürdüğünün ortaya çıktığını belirterek, 2017 yılından beri polis memuru olan bir kişinin bu süre içinde nasıl lüks bir yaşam kurabildiğinin araştırılması ve hakkında adli soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na yazılı dilekçe verdiklerini ifade etti.

Avukat Uzun, konuşmasının sonunda, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polis memuru hakkında “Hakaret ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve bazı haklarının kullanmaktan yoksun bırakılması istemiyle iddianame hazırlandığını ve dava açıldığını belirtti.

Uzun, polis memurunun 3 Temmuz tarihinde Muğla Ortanca’da savcılık tarafından ilk ifadesinin alınacağını da sözlerine ekledi.

“ÜÇ EV, ÜÇ DE OTOMOBİLİ VAR”

Yaptıkları araştırmada kendisini darp eden polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün lüks bir yaşam sürdüğünün ortaya çıktığını dile getiren Uzun, 2017 yılından beri polis memuru olan bu kişi hakkında adli soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yazılı dilekçede bulunduklarını ifade etti:

“Eşinin üzerine kayıtlı Maserati marka lüks otomobil kullanıyor. Ayrınca edindiğimiz bilgilere ise yine eşinin üzerine kayıtlı yaklaşık 30 milyon TL'lik villada yaşıyor. Ayrıca yine bize gelen bilgilere göre üç tane daha ultra lüks evinin ve üç tane otomobilinin yanında bir tane arsanın olduğunu öğrendik. 7 yılda bir polis memuru bunları nasıl yapar. Bunun araştırılması gerekir. Bu nedenle idari soruşturmanın açılması için CİMER'e dilekçe verdik.”

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