Mayıs ayına karla uyandılar
Sivas ve Ardahan'ın Göle ilçesine mayıs ayının ilk gününde kar yağdı. Karın yoğunlaştığı TOKİ'ler mevkisinde araç ve ağaçlar karla kaplandı.
İlçede gün içinde etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.
Aniden bastıran karla karışık yağmur ve kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunmaya çalıştı. Karın yoğunlaştığı TOKİ’ler mevkisinde araç ve ağaçlar karla kaplandı. Ardahan’ın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.
SİVAS’TA DA KAR SÜRPRİZİ
Sivas’ta son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışını beraberinde getirdi. Koyulhisar ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kızılelma köyünde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte köy beyaza büründü. Mayıs ayında yağan kar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (AA)