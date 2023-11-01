MEB’den Atatürk’süz sempozyum programı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cumhuriyet’in 100. yılı için yapacağı sempozyumun programında Atatürk’ün adının geçmemesi, fotoğrafının olmaması dikkat çekti.

Veli TOPRAK

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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği sempozyumda Atatürk'ü yok saydı, fotoğrafına bile yer vermedi.

MEB sempozyum için bildiri hazırlamak üzere 4 ana başlık belirledi. Belirlenen ana başlıklar şunlar: “Bilim, Teknoloji ve Sanayi”, “Eğitimin Yüz Yılı/Yüzyılı”, “Geçmişten Günümüze Değerlerimiz”, “Kültür, Sanat ve Spor.” Alt başlık konuları ise şöyle; yenilik, girişimcilik, ekonomik kalkınma, sanayileşme, havacılık ve uzay, milli teknoloji hamlesi, ekosistem ve yenilenebilir enerji, yapay zeka, otomotiv, AR-GE, yerli ve milli, Türk eğitim tarihi, 21. yüzyıl becerileri, uzaktan eğitim, hayat boyu öğrenme, afet ve kriz durumlarında eğitim, öğretmen ve öğrenci, eğitim teknolojileri, kadın, çocuk, aile, özel gereksinimli bireyler, vefa, vatanseverlik, millet, iklim ve çevre koruma çalışmaları, sorumluluk, çalışkanlık, adalet, dayanışma, misafirperverlik, saygı, dostluk, Türk spor tarihi, olimpiyatlar, kültürel miras, ata sporlarımız, mimari, resim, müzik, tiyatro, sinema, edebi eserler, söz varlığı, kültür hazineleri.

ATATÜRK'ÜN İSMİ RESMİ YOK

Özel ve resmi tüm lise, ortaokul öğrencilerinin başvurabileceği sempozyum için son katılım tarihi 10 Kasım 2023 olarak tespit edildi. Sempozyum Bildiri Değerlendirme Kurulu, 30 bildiriyi seçecek ve öğrenciler 25 Kasım'da hazırladıkları bildiriyi sempozyumda sunacak. Sempozyumun tanıtımında, Cumhuriyet'i Türk gençliğine armağan eden Atatürk'ün ne ismi ne de resmi yer aldı. Atatürk'ün ismi ‘mecburen' sadece sempozyumun yapılacağı “Ankara Atatürk Lisesi” bölümünde geçti. Sempozyumda, Atatürk ilke ve inkılapları başta olmak üzere harf inkılabı, seçme-seçilme hakkı gibi birçok önemli konu da yer almadı.