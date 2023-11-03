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Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket alarmı

İstanbul Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibi bekleniyor.

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Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket alarmı

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