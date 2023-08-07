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Meclis “Akbelen” için olağanüstü toplanıyor

TBMM Genel Kurulu, Akbelen'deki orman katliamı sonrası CHP'nin yaptığı çağrı üzerine yarın toplanacak.

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Meclis “Akbelen” için olağanüstü toplanıyor

TBMM Genel Kurul yarın olağanüstü toplanıyor. CHP’nin, Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki orman katliamı ilgili genel görüşme önergesi ele alınacak.

Genel Kurulda görüşmelere başlanabilmesi için 200 milletvekilinin hazır bulunduğu toplantı yeter sayısı aranacak. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde olağanüstü toplanma çağrısı düşecek. Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde ise görüşmelere geçilecek.

Birleşimde, CHP’nin, Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki orman katliamı ilgili genel görüşme önergesi ele alınacak.

Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. 151’den az olmamak şartıyla oylamaya katılanların salt çoğunluğunun sağlanması halinde, genel görüşme açılacak. Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.

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