Meclis feshedilecek mi? AKP’li isim yanıt verdi
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedileceği iddialarına yanıt verdi.
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim takviminin belirlenmesiyle Meclis’in feshedileceği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçim takviminin açıklanması ile TBMM’nin feshedileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Meclisin çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Turan, “Yapılan işlem Anayasanın 116. maddesi gereği Cumhurbaşkanının yetkilerinden olan ‘Seçimlerin Yenilenmesi Kararı’ verilmesidir.” ifadesini kullandı. (AA)