Abone Ol

Meclis feshedilecek mi? AKP’li isim yanıt verdi

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedileceği iddialarına yanıt verdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Meclis feshedilecek mi? AKP’li isim yanıt verdi

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim takviminin belirlenmesiyle Meclis’in feshedileceği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçim takviminin açıklanması ile TBMM’nin feshedileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Meclisin çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Turan, “Yapılan işlem Anayasanın 116. maddesi gereği Cumhurbaşkanının yetkilerinden olan ‘Seçimlerin Yenilenmesi Kararı’ verilmesidir.” ifadesini kullandı. (AA)

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihi belli olduİlginizi Çekebilir2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihi belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşte AKP'den aday olma şartıİlginizi ÇekebilirCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşte AKP'den aday olma şartı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam