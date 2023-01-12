Meclis gergin geçti, oturuma ara verildi

İBB Meclisi’nde Gaziosmanpaşa’daki kentsel dönüşüm ile ilgili bir dosyanın oylanması sırasında yaşanan gerilim nedeniyle oturuma ara verilmek zorunda kalındı. Oturumda mülkiyeti İBB’ye ait bazı taşınmazlar da AKP ve MHP grubunun oyları ile AKP’li ilçe belediyelerine tahsis edildi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının üçüncü birleşiminde bir dizi karar alındı. Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki 2018'den beri süren kentsel dönüşüm projesi için Kiptaş'a 825 milyon TL mali yardım yapılması konusunda İBB ve Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında ek protokol yapılması teklifi krize neden oldu.

Oybirliği ile kabul edilerek meclise gelen dosyanın oylanması öncesinde söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, konu 2018 yılında gündeme geldiğinde CHP grubunun mecliste “hayır” oyu kullandığını aktararak şu an farklı bir tutum izlendiğine dikkat çekti. CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik söz alarak o dönemde yönetime güvenmedikleri için “hayır” oyu kullandıklarını söyleyince meclis gerildi. Kaynar kendilerinden özür dilenmezse dosyayı geri çekeceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı “Size güvenmediğimizi söylediğimiz için niye özür dileyelim? Konu kentsel dönüşüm. Dün deprem konuştuk, ‘siyaset üstü olsun' diye nutuk çektiniz. İsterseniz dosyayı geri çekin, bunu Gaziosmanpaşa'daki vatandaşlara siz anlatırsınız. Kapris yapmayın. Bize söyleyeceğiniz laf varsa söylersiniz dinleriz” dedi.

“DOSYAYI GERİ ÇEKİYORUZ”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da CHP'nin tutarsız ve ilkesiz olduğunu söyleyerek “Bu dosyaya 2 yıl önce hayır derken vatandaşın menfaatini niye düşünmediniz? Her tarafınızdan yolsuzluk dökülürken biz size güveneceğiz, siz bize güvenmeyeceksiniz. Biz dosyayı geri çekiyoruz, ne zaman güvenirsek o zaman tekrar değerlendiririz” dedi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “İstanbulluların AK Parti'nin gerçek yüzünü görmesi için çok önemli bir an. AK Parti'nin gözünde İstanbullunun önceliği yoktur” diye tepki gösterdi.

“AK PARTİ KONTROLDEN ÇIKTI”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş “5-6 parti bir araya gelmişler, 70-80 yıl sonra bir belediyeyi almışlar. 1946'dan beri iktidara gelememişsin. Biz de size güvenmiyoruz. Her türlü hırsızlık var” dedi. Balyalı “AK Parti kontrolden çıktı. Ne söylediğini bilmiyor ağızlarından çıkanı duymuyor” karşılığını verdi.

ARA VERİLDİ, UZLAŞMA SAĞLANDI

Gerilim gittikçe arttı. Bu sırada söz alan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, oturuma ara verilip konunun gruplar arasında tekrar görüşülmesini önerdi. Oturuma 10 dakika ara verildi. Aranın ardından taraflar karşılıklı olarak kastı aşan ifadeler nedeniyle özür diledi. AKP grubu dosyayı geri çekmekten vazgeçti ve karar oybirliği ile kabul edildi.

PARK AKP'Lİ BELEDİYEYE TAHSİS EDİLDİ

Oturumda bazı tahsis kararları da alındı. AKP'li meclis üyelerinin teklifi üzerine Güngören'de Soğanlı Caddesi üzerindeki mülkiyeti İBB'ye ait 9 bin 600 metrekarelik Aliya İzzetbegoviç Parkı, kamuya hizmet etmek üzere sosyal donatı ihtiyaçlarının karşılanması ve yürütülen çalışmaların uygulanmasının önünün açılması amacıyla 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Güngören Belediyesi'ne tahsis edildi. Karar oy çokluğu ile alındı.

.Mülkiyetinin bir kısmı Arnavutköy Belediyesi'ne büyük kısmı ise hazineye ait olan bakımı ilçe belediyesi tarafından yapılan 15 Temmuz Şehitler Meydanı, açık hava etkinlikleri, çocuk parkları, afet toplanma alanı olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına bedelsiz olarak Arnavutköy Belediyesi'ni oyçokluğu ile tahsis edildi.

PENDİK'TEKİ İBB TAŞINMAZLARI DA TAHSİS EDİLDİ

AKP'li meclis üyelerinin Pendik'te İBB'ye ait taşınmazların Pendik Belediyesi'ne tahsis edilmesi için hafta başında verdiği teklif jet hızıyla İBB Meclis gündemine geldi. Harmandere Mahallesi'nde İBB'ye ait parselin üzerinde bulunan antrenman sahalarının, sportif amaçlı faaliyetlerde kullanılmak ve gerekli olması halinde stat yapılması amacıyla 25 yıllığına bedelsiz olarak Pendik Belediyesi'ne tahsisine oy çokluğu ile karar verildi.

Yine Pendik'te bulunan 21 bin metrekarelik alanın ve üzerindeki tesisler 10 yıllığına bedelsiz olarak Pendik Belediyesi'ne oyçokluğu ile tahsis edildi. Pendik Dolayoba'daki semt konağı ile Kurtköy Semt Konağı ise hala ilçe belediyesi tarafından kullanıldığı için 10 yıl süreyle Pendik Belediyesi'ne oybirliği ile tahsis edildi.

CAFERİLERE CAMİ YARDIMI

Caferilerin Küçükçekmece Halkalı'da inşaatı devam eden Zeynebiye Cami ve Kültür Merkezi'nin eksiklerinin tamamlanabilmesi için gerekli imalatların yapılmasına oybirliği ile kabul edildi.

METRO VE DENİZ ULAŞIMINA DESTEK

Metro İstanbul'un yükselen maliyetleri karşılamak ve raylı sistem taşımacılık hizmetlerinin sürdürülebilirliği adına 1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 arasında geçerli olmak üzere ücretiz veya indirimli yolcuların için İstanbulkart ile yapılan her geçiş ile mevcut tam bilet bedeli arasındaki farkın raylı sistemler için gelir desteği olarak ödenmesi talebi de gündeme geldi.

İBB'nin Metro İstanbul A.Ş'ye aylık 97 milyon 500 bin TL'yi geçmeyecek şekilde toplam 585 milyon TL gelir desteği ödemesi yapılmasına karar verildi. Aynı şekilde Şehir Hatları hariç deniz toplu ulaşımında yer alan operatörlere de İBB tarafından aylık 10 milyon 500 bin TL'yi geçmeyecek şekilde toplam 63 milyon TL gelir desteği ödemesi yapılması karara bağlandı.