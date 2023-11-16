Meclis kürsüsünde Can Atalay kararını yırttı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a yönelik kararını TBMM kürsüsünde yırtarak protesto etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Anayasa Mahkemesi’nin, seçilmiş bir milletvekili olan Can Atalay hakkında hak ihlali kararı verdiğini ifade eden Tutdere, bu kararın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hemen uygulanması gerektiğini belirtti.

Tutdere, “Halkımızla beraber direneceğiz” dedi ve şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi, seçilmiş bir milletvekili hakkında, hak ihlali kararı verdi. Bu kararının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından derhal uygulanması gerekiyordu. Ancak birilerinin talimatıyla top Yargıtay 3. Ceza Dairesine atıldı. Yargıtay da, Türk hukuk sistemi ve Anayasa’ya darbe vuran bir karar verdi. Yargıçlar kararı uygulamamakla yetinmeyip, TBMM başta olmak üzere birçok alana yetkilerini aşarak müdahale ettiler. Milletin iradesi olan Anayasa’yı tanımadılar. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne giden yollar da yine yargıçlar eliyle döşenmişti.” (ANKA)

İlginizi Çekebilir AYM-Yargıtay krizi sürüyor, Adalet Bakanı'ndan dikkat çeken açıklama

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan AYM ve Yargıtay açıklaması