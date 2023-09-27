Meclis ne zaman açılacak? Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor

Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi, 2,5 aylık aranın ardından 1 Ekim 2023 Pazar günü açılacak. Meclisin açılmasıyla birlikte başta ekonomik olmak üzere deprem ve turizm gibi çalışmalar da ele alınacak.

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Yasama çalışmalarına 15 Temmuz’da ara veren TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz ve 8 Ağustos’taki olağanüstü toplantıların ardından 28. Dönem 2. Yasama Yılı mesaisine başlamaya hazırlanıyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NASIL OLDU?

14 Mayıs 2023 seçimleri sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin 268, Yeniden Refah Partisinin 5, Milliyetçi Hareket Partisinin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 61, Türkiye İşçi Partisinin 4, Cumhuriyet Halk Partisinin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandı.

CHP'nin, ittifak ortakları Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10, Demokrat Parti 3 ve İYİ Parti ve Türkiye Değişim Partisi 1'er milletvekilliği kazandı. CHP listesinden 6 partinin 39 milletvekili Meclis'e girdi.

BAYINDIRLIK KOMİSYONU DEPREM VE TURİZM MESAİSİ İLE BAŞLAYACAK

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, “Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasa Teklifi” üzerinde çalışıldığını ve önemli bir noktaya gelindiğini belirterek, “Vatandaşı teşvik edecek, gerek hibe gerek uzun vadeli kredilerle ilgili düzenlemeler de olacak.” dedi.

Karaismailoğlu, TBMM’nin yeni yasama yılında Komisyon gündeminde yer alacak düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde Türkiye’nin kalkınmasına yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Karaismailoğlu, Türkiye’nin büyümesi yönündeki bu atılımların gelecek dönemde de devam edeceğini vurguladı.

Türkiye’nin son 20 yıldır yaptığı bu yatırımlarla çok büyük bir altyapı açığını tamamladığına işaret eden Karaismailoğlu, “İnşallah Türkiye dünyanın lider ülkesi olacaksa bu güçlü altyapıyla olacak.” diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde edindiği bilgi, beceri ve tecrübeden sonra TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak önemli düzenlemelerin hazırlanmasında görev alacağını dile getirerek, “Bu sektörlerde ne kadar başarılı, faydalı işler yapılırsa vatandaşımızın hayatına konfor ve güven geliyor. Belediye ve Bakanlık tecrübelerimiz sırasında sıkıntı yaşadığımız, düzenleme gerektirecek bazı hususlar vardı. Biz de o tecrübelerimizle burada çok başarılı işler yapacağız inşallah.” ifadelerini kullandı.

Komisyon olarak yeni yasama yılında önemli çalışmaları ele alacaklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasası çalışılıyor, önemli bir noktaya geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanımız da vardı, bir toplantı yaptık. Deprem, 6 Şubat depremlerinden sonra gündemimizin birinci maddesi oldu. Burada bu işi hızlandırmamız gerekiyor. Kentsel dönüşümün ve depreme dirençli yapıların mutlaka yapılması gerekiyor. Riskli yapıları bir an önce dönüştürmemiz gerekiyor. Onun için düzenleyici tedbirleri alıp hızlandırmak için yasa hazırlıyoruz. O kanunla birlikte bu işler çok daha hızlanacak.”

Karaismailoğlu, mevzuata uygun yapıların depremden sapasağlam çıktığına, bu nedenle söz konusu yapıların örnek alınması gerektiğine işaret ederek, “Bunların çoğu kamu binası, TOKİ binası. Yasal altyapıyı oluşturup bunlar gibi sağlam bina dışında yapı yapılmaması gerektiğini milletimizin öğrenmesini sağlayacağız.” dedi.

“YASA DIŞI UYGULAMALAR ÜZERİNDEN TURİZM TİCARETİNİN ÖNÜNÜ KAPATMAK LAZIM”

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Komisyonun üç ayrı bakanlığın sahasındaki konularda yasal düzenlemeler üzerinde çalışacağına dikkati çekerek, bu çalışmaları tüm milletvekilleriyle ortak bir konsensüs oluşturarak yapma temennisinde bulundu.

Turizm sektörünün önünün açılması gerektiğini de belirten Karaismailoğlu, “Turizm sektöründeki yatırımları teşvik etmek, korumak, öte yandan Airbnb ve apart daire kiralama gibi kayıtsız hizmetlere yönelik düzenleme yapmak lazım. Tamamen kanunlara uygun, vergisini veren, her türlü altyapısı, sorumluluğu olan turizm tesisleri varken bir tarafta karanlık ve farklı amaçlarla kullanılan yapıları düzene sokmak gerekiyor. Bunun için çalışma yapıyoruz. İnşallah o da yeni yasama yılına yetişecek. Vergi mükellefi olunması konusunu çalışıyoruz ama biraz daha tartışılması gerekiyor. Kaliteli turizm tesislerimiz, otellerimiz, vergisini ve sorumluluklarını yerine getiren tesislerimiz varken yasa dışı farklı uygulamalar üzerinden yapılan turizm ticaretinin önünü kapatmak lazım.” diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, Komisyon gündeminde taşımacılık sektörüne yönelik bir düzenlemenin bulunduğunu da ifade ederek, “Kurumlarımız, yerel yönetimler raylı sistemler kuruyor. Raylı sistemleri tamamlayan otobüsler, minibüsler ve taksilerin hem çalışma şartlarını düzenleyecek hem de vatandaşa kaliteli hizmet vermesini sağlayacak yasal altyapı oluşturmak için çalışma içerisindeyiz.” dedi.