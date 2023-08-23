Meclis ne zaman açılacak? Meclis’te yeni dönem için tarih belirlendi…
Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi, 28. Dönem 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak. Meclisin açılmasıyla birlikte başta ekonomik olmak üzere çalışmalar ele alınacak.
TBMM Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından mesaisine başlayacağı tarih belirlendi. Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NASIL OLDU?
14 Mayıs 2023 seçimleri sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin 268, Yeniden Refah Partisinin 5, Milliyetçi Hareket Partisinin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 61, Türkiye İşçi Partisinin 4, Cumhuriyet Halk Partisinin 169, İYİ Parti’nin 43 milletvekili kazandı.
CHP’nin, ittifak ortakları Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10, Demokrat Parti 3 ve İYİ Parti ve Türkiye Değişim Partisi 1’er milletvekilliği kazandı. CHP listesinden 6 partinin 39 milletvekili Meclis’e girdi.