Meclis’te 6. grup ‘Çatıyla’ geliyor!

TBMM’de kartlar yeniden karılıyor. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Meclis’te ortak grup kurmak için düğmeye bastı.

Veli TOPRAK

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Seçimlerde DEVA 15, GP ve SP ise 10'ar milletvekili çıkardı. Tek başına Meclis'te grup oluşturamayan bu partiler 20 milletvekilini tamamlayarak grup kurmanın yollarını aradı. Önce Deva-Gelecek, SP-Deva, SP-Gelecek arasında iki partinin bir araya gelmesi için görüşmeler yapıldı. Ancak tek çatı altında buluşma görüşmelerinden netice alınamadı.

Üç partide birleşmenin kendi partilerinde olmasını isteyince, orta yol bulundu. Buna göre üç parti, yeni bir ‘çatı parti' adı altında Meclis'te grup oluşturacak. Kulislere yansıyan bilgiye göre yeni oluşumun adı “Demokraside Birlik Hareketi” olarak öne çıkıyor. Üç parti, 20 sayısını geçecek şekilde milletvekilini yeni kurulacak partiye verecek.