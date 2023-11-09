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Meclis’te danışma toplantısı yapılmayacak! Özgür Özel: Eyleme başlıyoruz

Meclis'te danışma kurulu toplantısının yapılmayacağı açıklandı. Karar sonrası CHP lideri Özgür Özel, eylem kararı aldı.

Yayınlanma: 16:33 - 09 Kasım 2023 Güncellenme:
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Meclis’te danışma toplantısı yapılmayacak! Özgür Özel: Eyleme başlıyoruz

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel şu ifadeleri kullandı;

“Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00’de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim.

Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu’nu terk etmeme eylemine başlıyoruz.”

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