Meclis’te EYT tartışması

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Öte yandan Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) tartışması yaşandı.

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Gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti’nin “Saros Körfezi’nin karşı karşıya kaldığı risklerin tespiti”, HDP’nin “Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması” ile CHP’nin “Silivri ve Çatalca’da yaşanan tapu sorunları” konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri, kabul edilmedi.

AKP’NİN ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Genel Kurulda daha sonra AKP Grubu’nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ ÖNE ALINDI

Buna göre, kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi, gündemin ön sırasına alındı.

Öneriye göre bugün sözleşmeli kamu personeline kadro verilmesini içeren teklifin görüşmelerine başlanacak. Teklifin görüşmelerinin yarın tamamlanamaması halinde Genel Kurul cuma günü de çalışacak.

EYT TARTIŞMASI

AKP’nin önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, EYT’lilerin kızgın olduğunu, kanun teklifini beklediğini söyledi.

AKP’nin, yıllardan beri gündemde olan bir konuyu geciktirdiğini savunan Usta, “Bakanlık zaten çalışmış, AK Parti Grubu’na göndermiş. Teklif bir an önce Meclis’e gelsin, bunu komisyonda çalışalım, alt komisyon kuralım. Konuyu etraflıca değerlendirelim, birlikte tartışalım.” diye konuştu. (AA)

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