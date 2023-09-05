Meclis’te HDP’li isim kalmadı

HDP Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, partilerinden istifa ederek Yeşil Sol Parti'ye katıldı.

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Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın istifasıyla Meclis’te HDP’li milletvekili kalmazken, Yeşil Sol Parti’nin milletvekili sayısı 57’ye çıktı.

Milletvekilliğine Yeşil Sol Parti listelerinden seçilen Buldan ve Sancar, seçimin ardından partilerinden istifa ederek HDP’ye geçmiş ve eş genel başkanlık görevine getirilmişlerdi.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP’nin 4. Olağanüstü Kongresi’nde, görevlerini Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak’a devretmişlerdi.

TBMM'DEKİ DAĞILIM

TBMM'de vekil dağılımı Buldan ve Mithat Sancar'ın YSP'ye geçmesiyle en son olarak şu şekilde oldu.

AKP: 263

CHP: 130

YSP: 57

MHP: 50

İYİ Parti: 44

Saadet Partisi: 20

DEVA Partisi: 15

Yeniden Refah Partisi: 5

Türkiye İşçi Partisi: 4

HÜDA-PAR: 4

Demokrat Parti: 3

Demokrat Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Demokratik Sol Parti: 1