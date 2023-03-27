Meclis’te hesap veren Kızılay Başkanı Kerem Kınık topu yine başkasına attı: Haberim yoktu

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, deprem sonrası Ahbap'a yapılan çadır satışından haberi olmadığını öne sürdü.

Zekeriya ALBAYRAK

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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Kızılay Başkanı Kınık, Ahbap’a yapılan çadır satışından haberi olmadığını söyledi.

Kendisinin ve Kızılay Genel Müdürü’nün olaydan haberi olmadığını belirten Kınık, “Haberimiz olsaydı vermezdik, çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük.” dedi.

Ahbap’a satılan 2 bin 50 çadırın Uluslararası Göç Kurumu için üretildiğini söyleyen Kınık, “Onlara gidecekti ama deprem olunca, Ahbap isteyince iktisadi kuruluş satışını yapmış, bana sorsalar bunu yapmazdım” diye konuştu.

Kızılay’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde başkanlığını Haluk Levent’in yaptığı Ahbap derneğine 2 bin 50 çadır sattığı iddia edilmişti. Kamuoyunda tartışmalara neden olan iddia Kızılay Başkanı Kerem Kınık tarafından doğrulanmıştı.

Satışın Kızılay’ın iştiraki Çadır ve Tekstil Şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Kınık, maliyetine yapıldığı belirtilen satıştan elde edilen gelirin çadır üretiminde kullanılacağını kaydetmişti.

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