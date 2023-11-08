Meclis’te Süleyman Soylu tartışması: Kara para aklayanın bile işini çözdü

İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde eski Bakan Süleyman Soylu tartışması yaşandı. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, “Nerede bir çete lideri, mafya, tarikat, kara paracı var, arkasında Soylu var. Kara para aklayanın bile işini 3 saatte çözdü’’ dedi.

Veli TOPRAK

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İçişleri Bakanlığı'nın TBMM'deki bütçe görüşmelerinde eski Bakan Süleyman Soylu tartışması yaşandı. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, “Nerede bir çete lideri, mafya, tarikat, kara paracı var, arkasında Soylu var. Kara para aklayanın bile işini 3 saatte çözdü'' dedi. Erdem, İçişleri Bakan Ali Yerlikaya'ya ise yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

“NEREDE BİR ÇETE LİDERİ VAR…”

Erdem, Soylu için ‘'Nerede bir çete lideri var, Soylu'yla fotoğrafı var. Nerede bir mafya yapılanması, bir tarikat var, Soylu'yla bağlantısı var. Nerede bir kara paracı arkasında Soylu ‘' dedi. AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise, “Nasıl bir bağlantı var?” diye laf attı. CHP'li Cavit Arı “Hiç duymadınız mı bunları?” karşılığını verdi. Komisyon Başkanı AKP'li Mehmet Muş araya girerek ‘' Bakanımız ile şu anki İçişleri Komisyonu Başkanımız bunlar özdeşleştiriliyor, şahsa gidiyor bu iş. Geçen dönem de AKP dönemi bu dönem de.” açıklaması yaptı.

“FENOMENİN İŞİNİ ÇÖDÜ”

Erdem eleştirilerini sürdürdü ve “AKP iktidarı bu ülkeyi Teksas'a çevirdi. Çeteleri çökertme konusundaki kararlılığınızı tebrik ediyorum. Ama bu çetelere kimin yol verdiğini tahmin etmek zor değil. Kara para aklayan sosyal medya fenomenlerinin bile 3 saatte işini çözen bir Bakan vardı. Ne diyordu fenomen? Soylu'dan bir kez ricada bulunmuş işinin3 saatte çözmüş.. Vay, bu ülkenin hâline. Sezgin Baran, Mehmet Ağar, Yalıkavak Marina, Kolombiya, Mersin, TODEX, 10 bin dolar alan siyasetçi; say say bitmez. Bunları da ortaya çıkarın tabi affınızı istemezlerse” diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Yerlikaya'ya ‘fotoğraf' uyarısı yaptı ve ‘' İnşallah, Soylu gibi sizin de memlekette ne kadar hırsız, namussuz varsa resminiz olmaz. Ne kadar hırsız, dolandırıcı, mafya varsa Soylu’yla resim çektirip piyasaya çıkıyordu. Siz iyi bir başlangıç yaptınız. Umarım, bu başlangıç toplumsal eylemlerde de devam eder” dedi.