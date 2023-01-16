MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

MEF Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre MEF Üniversitesi'ne öğretim üyesi alınacak.

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için 15 gün, Eğitim Fakültesi için 17 Şubat 2023 ve Mühendislik Fakültesi için 13 Mart 2023 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

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