Mehmet Ali Yüksel, Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde "Siyasal İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel'i Siyasi İşler ve Seçim Propagandası'ndan sorumlu Başdanışman olarak görevlendirdi. Görevlendirme yazısında, “Sayın Mehmet Ali Yüksel, CHP nezdinde ‘Siyasi İşler ve Seçim Propagandası' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirmeniz uygun görülmüştür” denildi.
2015-2019 CHP Kağıthane İlçe Başkanı görevinde bulunan Mehmet Ali Yüksel, CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı olmuştu.