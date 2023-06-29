Mehmet Şanver son yolculuğuna uğurlandı
66 yaşında hayatını kaybeden emekli Korgeneral ve DEVA Partisi kurucularından Mehmet Şanver toprağa verildi.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kızının düğünü basılarak rehin alınan emekli Korgeneral Mehmet Şanver dün hayatını kaybetti.
66 yaşındaki Mehmet Şanver için Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şanver’in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulup askeri tören birliği eşliğinde alandan götürüldü.
Törene, Şanver’in ailesinin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, askeri yetkililer ve silah arkadaşları katıldı. Şanver’in cenazesi, törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi. (AA)